أبو مجاهد: المقاومة قادرة على تكرار عملية “الوهم المتبدد” النوعية

أكد الناطق باسم لجان المقاومة محمد البريم “أبو مجاهد”، أنه وفي الذكرى الـ13 لعملية “الوهم المتبدد” فإن المقاومة الفلسطينية قادرة على تكرار هذه العملية النوعية وصولًا إلى تبييض كافة السجون وتحرير أسرانا الأبطال.

وأوضح أبو مجاهد في حديث لـ”وكالة فلسطين اليوم”، أن عملية الوهم المتبدد إبداع فلسطيني شكَّل علامة فارقة في تاريخ المقاومة الفلسطينية، حيث تمكَّنت المقاومة من أسر جندي “إسرائيلي” فوق الأرض الفلسطينية وإخفائه لمدة 5 سنوات متواصلة.

وشدد على أن العملية شكَّلت انتصارًا متجددًا بما حملته من إنجازات على مستوى الأداء الأمني للمقاومة، ورسخت قاعدة أن المقاومة قادرة على إسقاط كل الخطوط الحمراء للعدو الإسرائيلي.

وتوجه أبو مجاهد بالتحية للأسرى الأبطال داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، مضيفًا “نعاهد الله على أن نستمر في ذات الدرب، وفي هذا الطريق حتى نحررهم جميعًا من سجون الاحتلال”.

المصدر: فلسطين اليوم