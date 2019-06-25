لافروف: العقوبات الأميركية ضد إيران تظهر أن الوضع يتطور وفقاً لسيناريو خطير

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء، أن موسكو قلقة إزاء العقوبات الأميركية ضد إيران، مضيفاً أن “القيود المفروضة على سلطات البلاد تظهر أن الوضع يتطور وفقاً لسيناريو خطير”. وقال الوزير الروسي خلال مؤتمر صحفي “نحن قلقون للغاية بشأن ما يحدث. إن العقوبات المتتالية، شخصية للغاية، تم الإعلان عنها أمس ضد القيادة الإيرانية العليا، وهي مزعجة وترسل إشارة إلى أن الوضع يتطور وفقاً لسيناريو سيء للغاية”. وأضاف لافروف: “نحن نعارض بشكل قاطع إلقاء اللوم على أي شخص دون أي دليل، ونحن مع إجراء تحقيقات أكثر شمولاً في جميع مزاعم الهجوم على ناقلات النفط التي وقعت في أيار / مايو وهذا الشهر”، مؤكدا على أنه “لا يوجد دليل على أن هذا الاعتداء تقف وراءه دولة”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية