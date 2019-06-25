الخارجية الصينية: العقوبات الأميركية أحادية الجانب ضد ايران لها تأثير عكسي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غين تشوانغ الثلاثاء، أن “الإجراءات الأحادية التي تتخذها الولايات المتحدة لها تأثير عكسي، ولا تسهم في حل المشكلة وتؤدي إلى تفاقم الوضع”. وقال غين شوانغ للصحفيين، معلقًا على العقوبات الأميركية الأخيرة ضد إيران، “الصين تعرب عن قلقها إزاء الوضع في منطقة الخليج. عارضت الصين دائمًا فرض عقوبات من جانب واحد وما يسمى بالولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية، نحن ننطلق من أن الضغط المستمر لا يساعد في حل المشكلة، وقد أظهرت الممارسة أن هذه الإجراءات كان لها تأثير معاكس، وأكثر من ذلك، ساهمت في تفاقم الوضع في المنطقة “.

وأضاف الدبلوماسي الصيني “في الوقت الحالي، في منطقة الخليج، نفتقر لعدم التوتر، و للحوار والمفاوضات، ونأمل أن تتمكن الأطراف المعنية من إظهار الشجاعة السياسية والحكمة السياسية، و على أساس المساواة والاحترام المتبادل من خلال الحوار، وأن يكون بإمكانها تسوية الخلافات القائمة سلميا”. يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن الإثنين، التوقيع على أمر تنفيذي يتضمن عقوبات جديدة على إيران تشمل، ضمن المستهدفين، الإمام السيد علي خامنئي.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية