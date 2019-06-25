القائم بالأعمال السوري في الأردن: لا يوجد لدى #سورية ما يمنع من تبادل السفراء مع الاردن في أي وقت (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 25 2019 - 13:39

القائم بالأعمال السوري في الأردن: لا يوجد لدى #سورية ما يمنع من تبادل السفراء مع الاردن في أي وقت (سبوتنيك)

منذ 22 mins 25 June، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة