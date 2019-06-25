القائم بالأعمال السوري في الأردن: لا يوجد لدى #سورية ما يمنع من تبادل السفراء مع الاردن في أي وقت (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2019 - 13:39
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إضراب شامل في كافة الأراضي الفلسطينية ومخيمات الشتات رفضاً لانعقاد مؤتمر البحرين وتنديداً بالمشاركة العربية فيه
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ممثل حماس في لبنان أحمد عبد الهادي: نقول لتجار الدم والمقدسات لو أعطيتمونا مال الأرض وذهبها لا نتخلى عن أرضنا وحقوقنا
ممثل حركة أمل حسن قبلان: الوحدة الفلسطينية شرط أساسي لمواجهة الهجمة الشرسة على حقوق الفلسطينيين
نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان بسام حمود: كل مشارك في "صفقة القرن" خائن للأمة والإسلام وفلسطين
رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود: محور المقاومة في المنطقة سينتصر وصواريخنا ستقضي عليهم
اعتصام لمحامي طرابلس شمال لبنان تنديداً بمؤتمر البحرين ورفضاً لـ"صفقة القرن"
البحرينيون يرفعون أعلام فلسطين على أسطح منازلهم ويتظاهرون في منطقتي المصلى والبلاد القديم رفضاً لمؤتمر المنامة
اجتماع للأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية تحت عنوان "من القدس إلى الجولان.. الأرض لنا" في العاصمة السورية دمشق
الاحتلال يقرر وقف نقل الوقود إلى محطة توليد الكهرباء في غزة عبر معبر كرم أبو سالم حتى إشعار آخر
شركة توزيع كهرباء غزة: سنفقد كمية كهرباء تقدر بين 70 و75 ميغاوات إذا توقف عمل محطة التوليد
الشيخ روحاني: أميركا تريد تركيع الشعب الإيراني لكنها تصطدم في كل مرة بجدار منيع وشعبنا سيخرج منتصراً من هذه المواجهة
الخارجية الإيرانية: العقوبات الأميركية الأخيرة تعني إغلاق باب الدبلوماسية مع واشنطن إلى الأبد
الخارجية الصينية: ندعو إلى التهدئة وضبط النفس مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: العقوبات الأميركية ضد قيادة إيران تشير إلى أن الأوضاع تسير نحو سيناريو سيء
لافروف: لا يمكن أن تتم تسوية الأزمة بين إيران ودول الخليج إلا بالحوار
سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف من القدس المحتلة: إيران شريك أساسي لروسيا في محاربة الإرهاب
قتلى وجرحى في صفوف قوى العدوان السعودي الأميركي جراء قصف استهدف تجمعاتهم شرق جبل النار قبالة جيزان
صحيفة واشنطن بوست الأميركية: تحالف الرئيس دونالد ترامب مع السعودية وصمة عار لا تمحى
مفاوضات تجارية هاتفية أميركية صينية قبل اجتماع مقرر بين الرئيسين شي جينبينغ ودونالد ترامب بقمة مجموعة الـ20 هذا الأسبوع
رويترز عن مسؤول أميركي: ترامب يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة الـ20 في اليابان
الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا توافق على عودة روسيا إليها وتدعوها للمشاركة في جلسة عملها في حزيران/يونيو الجاري
مراسل المنار في تونس: وفاة 6 أطفال رضع في مستشفى حكومي في ولاية نابل في ظروف غامضة
5 جرحى جراء إطلاق الشرطة في هندوراس النار على طلاب جامعة تظاهروا للمطالبة باستقالة الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز
هواوي تطلب من كندا إلغاء إجراءات تسليم المديرة التنفيذية لديها مينغ وانتشو للولايات المتحدة وإطلاق سراحها
القائم بالأعمال السوري في الأردن: لا يوجد لدى #سورية ما يمنع من تبادل السفراء مع الاردن في أي وقت (سبوتنيك)
منذ 22 mins
25 June، 2019
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