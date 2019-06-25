في المدينة البيضاء..اكتشاف نظام بيئي مليئ بحيوانات نادرة ومهددة بالإنقراض!

كشفت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أنّ “فريقاً من العلماء اكتشف نظاماً بيئياً مليئاً بحيوانات من الأنواع النادرة والمهددة بالإنقراض، بما في ذلك الأنواع التي يعتقد أنها انقرضت في مدينة منسية بعمق غابة مطيرة في هندوراس”.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ “الفريق أمضى 3 أسابيع لاستكشاف مستوطنة قديمة تعرف باسم “المدينة البيضاء”، في غابة موسكيتيا المطيرة، ووجدت مركزاً متنوعا للحياة البرية، بما في ذلك مئات الأنواع من الفراشات والخفافيش والزواحف”.

ووفقاً للصحيفة، فقد “أعاد العلماء اكتشاف 3 أنواع يعتقد أنها لم تعد تعيش في هندوراس، هي الخفافيش شاحبة الوجه، وثعبان الشجرة المرجانية، وخنفساء النمر، التي تم تسجيلها فقط في نيكاراغوا، ويعتقد أنها انقرضت”.

وفي السياق، لفت مدير برنامج التقييم السريع التابع للمنظمة الدولية لحفظ الأنواع تروند لارسن، إلى أن “فريق العلماء صُدم لاكتشاف مثل هذه البيئة الغنية بالأنواع النادرة”. وأوضح أنّ “المدينة البيضاء واحدة من المناطق القليلة المتبقية في أمريكا الوسطى، حيث لا يزال النظام البيئي سليماً ويسير بشكل طبيعي”.

واكتشف البرنامج أيضاً 22 نوعاً لم يتم تسجيلها من قبل في هندوراس، مثل الببغاء الأخضر الكبير المهدد بالانقراض، والأسماك التي يعتقد الباحثون أنها غير مسجلة. وفي الإجمال، اكتشف العلماء 246 نوعاً من الفراشات، و30 نوعاً من الخفافيش، و57 نوعاً من البرمائيات والزواحف في “المدينة البيضاء”، فيما أشار لارسن إلى أن “تنوع الحياة البرية في المنطقة وضعها على رأس أولويات برامج الحفاظ على البيئة”.

المصدر: اخبار الان