ايران..إسقاط طائرة التجسس الأميركية لا يؤثر على دخول السفن الاجنبية الى مياهنا

أكد المدير التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد راستاد الثلاثاء، أن “إسقاط طائرة التجسس الاميركية المسيرة لا يؤثر على دخول السفن الاجنبية الى المياه الايرانية”. وفي حديثه للمراسلين خلال مراسم اليوم العالمي للهيدروغرافيا، قال راستاد “نظراً للأهمية الكبرى للهيدروغرافيا في سلامة الملاحة البحرية، فإن ايران لديها اجراءات واسعة لأداء دور هام في هذا المجال”. وأضاف “على الصعيد تعتبر ايران من الاعضاء المؤثرين لمنظمة الهيدروغرافيا الدولية، حيث انضمت الى هذه المنظمة منذ 1961، وهي من الدول الـ30 في اللجنة المركزية لهذه المنظمة الدولية”. وتابع أن “ايران تتولى رئاسة اللجنة الاقليمية للهيدروغرافيا حتى عام 2023، والتي تشمل الدول المطلة على الخليج الفارسي وبحر عمان.

ورداً على سؤال عن مدى تأثير إسقاط طائرة التجسس الأميركية المسيرة على دخول السفن الاجنبية الى المياه الايرانية، قال المدير التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية في ايران “لحد الآن لم يكن لدينا ابلاغ بعدم الدخول الى المياه الايرانية من قبل مختلف السفن الاجنبية، ولم تتوقف حركة هذه السفن المتجهة الى مياهنا الاقليمية”.

المصدر: وكالة أنباء فارس