الخارجية الروسية: #لافروف يبحث مع نظيره الاماراتي يوم 26 حزيران/يونيو الوضع في #سوريا ومنطقة الخليج (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2019 - 11:45

الخارجية الروسية: #لافروف يبحث مع نظيره الاماراتي يوم 26 حزيران/يونيو الوضع في #سوريا ومنطقة الخليج (سبوتنيك)

منذ 10 mins 25 June، 2019
أخبار موقع المنار

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