الإمارات والولايات المتحدة تعقدان الجولة السادسة من “الحوار الاقتصادي”

عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة،والولايات المتحدة الأميركية في واشنطن الثلاثاء، جولة الحوار الاقتصادي السادس، والتي تعتبر منصة لتطوير العلاقات الثنائية. وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، أكد الجانبان استمرار التزامهما بتعزيز العلاقات بين البلدين، وأهمية الشراكة الاقتصادية بينهما، ودورها في تعزيز الازدهار الاقتصادي والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأعرب الجانبان عن “رغبتهما في الاستفادة من الحوار بصفة منتظمة، باتخاذه آلية لتحقيق نتائج إيجابية في المجالات الاقتصادية والتجارية تعود بالفائدة على الجانبين، ولتجاوز التحديات في طريق العلاقات التجارية، مع تطوير التعاون الإقليمي وتحفيز الاستثمارات المتبادلة”.

وأقر الجانبان “بلوغ حجم التبادل التجاري بينهما في السلع لما يقارب 25 مليار دولار أميركي، خلال العام 2018، تشكل الصادرات الأميركية إلى الإمارات حوالي 75 بالمئة؛ وهو ما اعتبر رابع أكبر فائض تجاري للولايات المتحدة على مستوى العالم”. وناقش الحضور “مجموعة من المسائل المتعلقة بالسياسة الاقتصادية ومجالات التعاون، بما في ذلك مجالات الفضاء، والأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، والاقتصاد الرقمي، والتقنية، والصحة”. وبحسب الوكالة “تم التأكيد على وجود فرص كبيرة أمام الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز التعاون بينهما واستكشاف فرص جديدة في هذه المجالات، لما فيه مصلحة البلدين”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية