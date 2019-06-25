الكتل الحارة تنحسر غدا والطقس قليل الغيوم

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل ويتشكل الضباب على المرتفعات.

– الحالة العامة: كتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، تنحسر تدريجيا اعتبارا من بعد ظهر الاربعاء.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الثلاثاء: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة وارتفاع محدود بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية التي تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.

– الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل ويتشكل الضباب على المرتفعات.

– الخميس: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، تنشط الرياح احيانا ويتشكل الضباب على المرتفعات مساء.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 22 الى 32 درجة، فوق الجبال من 19 الى 30 درجة، في الارز من 15 الى 27 درجة، في الداخل من 13 الى 38 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج

– حرارة سطح الماء: 26 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية