المتوكل: 20 الف يتوفون كل عام من المصابين بالأورام السرطانية بسبب نقص الخدمات الصحية وعدم توفر العلاج نتيجة الحصار – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2019 - 11:46

المتوكل: 20 الف يتوفون كل عام من المصابين بالأورام السرطانية بسبب نقص الخدمات الصحية وعدم توفر العلاج نتيجة الحصار

منذ 37 mins 25 June، 2019
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