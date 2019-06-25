وزير الصحة اليمني طه المتوكل: تسجيل 40 ألف حالة أورام كل عام – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 25 2019 - 11:46

وزير الصحة اليمني طه المتوكل: تسجيل 40 ألف حالة أورام كل عام

منذ 38 mins 25 June، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة