الرئيس روحاني: فرض عقوبات على قائد الثورة الاسلامية عمل احمق فالقائد هو شخصية عالمية ومرجع ديني لديه مقلدين ومحبين في كافة انحاء العالم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2019 - 11:46

الرئيس روحاني: فرض عقوبات على قائد الثورة الاسلامية عمل احمق فالقائد هو شخصية عالمية ومرجع ديني لديه مقلدين ومحبين في كافة انحاء العالم

منذ 43 mins 25 June، 2019
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