ملتقى “شباب المقاومة” في قم المقدسة يؤكد رفضه لصفقة ترامب

انطلقت مساء اليوم الملتقى الثاني لشباب المقاومة في مدينة قم المقدسة لتكريم شهداء البحرين ورفض صفقة ترامب وورشة المنامة.

وقال آية الله الشيخ عيسى قاسم، ان صفقة القرن تعني بيع العزة والدين، وان هذه الصفقة وورشة البحرين جريمتان واختبار فاشل لوعي وغيرة الامة. واضاف آية الله قاسم ان صفقة القرن تريد جس نبض ضمير الامة التي باتت اليوم امام تحد إما اختيار الحرية إما عبودية صفقة القرن ولا خيار للامة الا المقاومة والمقاومة والمقاومة، لا خيار الا مقاومة العدو الصهيوني من اجل كل ذرة من تراب العالم الاسلامي.

بدوره، قال الشيخ نبيل قاووق عضو المجلس المركزي لحزب الله في كلمة له بالملتقى ان مؤتمر البحرين مؤتمر اميركي باهداف اميركية وتمويل عربي. واضاف ان ورشة البحرين مشروع عدواني وخيانة تاريخية لفلسطين والقدس.

وشدد ان شعوبنا بريئة من كل نظام خائن ومن كل مسعى لمسخ هويتها ولن نتخلى عن القدس وفلسطين. وصرح الشيخ نبيل قاووق “اننا سنبقى على طريق المقاومة و مواقف ايران الشجاعة بقيادتها الحكيمة اذلال لترامب”.

من جانبه، قال القيادي في حماس اسامة حمدان اننا في حال هو خير من الذي مضى والعدو يخشى ان يعتدي علينا. واضاف ان الشعب الفلسطيني لن ينطلق في مقاومته ليقبل تنازلا عن حقه ونحن نريد تحرير فلسطين من البحر الى النهر.

واكد حمدان ان موقف الشعب البحريني والامة احال مؤتمر البحرين الى ورشة لن يحضرها احد ذو قيمة و الشعب الفلسطيني موحد لاسقاط صفقة ترامب وهي سقطت باذن الله تعالى.

وقال القيادي في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر ان الشعب البحريني سيواجه المؤامرة وسيرفع العلم الفلسطيني فوق المنازل. واضاف ان فلسطين لنا من البحر الى النهر وسنقاتل حتى تحريرها كاملة.بعض الانظمة العربية كانت تمارس الخداع واصبحت تتآمر على القضية الفلسطينية علانية لكن لن نبيع فلسطين وسنقاتل حتى تحريرها كاملة.

القيادي في حركة الجهاد داوود شهاب قال ان فلسطين توحد الامة اليوم وهي مستهدفة وسورية ولبنان وايران مستهدفة من وراء فلسطين و رفض الشعب البحريني وقياداته وعلى رأسهم الشيخ قاسم للمؤامرة يعني انها ستبوء بالفشل و صفقة القرن الى الفشل واسرائيل الى زوال.

وأكّد المعاون الثقافي لهيئة الحشد الشعبي، السيد هاشم الحيدري، ان صفقة القرن بقدرة جبهة المقاومة ستتحول الى صفعة القرن. وقال السيد الحيدري إن “اسرائيل تخاف من أطفال وشباب ونساء وحجارة وصواريخ فلسطين”. ولفت الى أن “جبهة المقاومة مسددة بالرعب، وسنصلي قريبا في القدس”.

المصدر: وكالة يونيوز