مصر: مصرع وإصابة 15 شخصا في انفجار جسم غريب بوادي النطرون – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 25 2019 - 02:50

مصر: مصرع وإصابة 15 شخصا في انفجار جسم غريب بوادي النطرون

منذ 45 mins 25 June، 2019
5d113ac095a597381f8b45df
عربي وإقليمي - مصر

سقط 15 شخصا بين قتيل وجريح من جراء انفجار جسم غريب، مساء الاثنين، داخل مزرعة في وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وأفادت مصادر أمنية بأن المصابين يعانون من جروح وكدمات أصيبوا بها في الحادث الذي لم تعرف ملابساته حتى الآن.

وأضافت المصادر نفسها أن اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، مشيرا إلى أنه تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون المركزي لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية لهم، فيما تقوم الجهات الأمنية المعنية بالتحقيق في ملابسات الحادث.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة