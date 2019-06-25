محققة دولية: قطع الإنترنت في ميانمار ربما للتستر على انتهاكات حقوقية جسيمة

أعلنت مقررة الأمم المتحدة الخاصة يانغي لي، يوم الاثنين أن قطع خدمات الإنترنت في تسع بلدات بولايتي راخين وتشين في ميانمار ربما الغرض منه التستر على انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقالت المقررة الأممية في بيان: “أخشى على جميع المدنيين هناك.. أُبلغت بأن التاتمادو (قوات ميانمار العسكرية) تقوم الآن ‬‬‬بعملية تطهير‬‬‬.. (وقطع الإنترنت) نعرف جميعا الآن أنه يمكن أن يكون غطاء لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد السكان المدنيين”، وفقا لوكالة “رويترز”.

وقد أعلنت شركة “تلينور غروب” لخدمات الاتصالات في ميانمار، يوم السبت أن السلطات أصدرت أمرا لشركات الاتصالات بقطع خدمات الإنترنت في ولايتي راخين وتشين غربي البلاد.

المصدر: وكالات