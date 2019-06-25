مجلس الأمن يدين الهجمات على ناقلات النفط في خليج عمان ويعتبرها تهديدا جديا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2019 - 02:51

مجلس الأمن يدين الهجمات على ناقلات النفط في خليج عمان ويعتبرها تهديدا جديا

منذ 2 ساعة 25 June، 2019
مجلس الامن الدولي
الامم المتحدة

دان مجلس الأمن الدولي الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط في خليج عمان، واعتبرها تهدد أمن المنطقة بشكل جدي.

وطلبت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي، من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة مغلقة بشأن إيران، في مذكرة وزعتها بعثة واشنطن لدى الأمم المتحدة.

وأكد دبلوماسيون أمريكيون أنهم ينوون “إحاطة المجلس بشأن آخر المستجدات بخصوص إيران وتقديم مزيد من المعلومات عن التحقيق في الهجوم على ناقلات النفط في الخليج”.

وتصاعد التوتر في المنطقة إثر استهداف ناقلتين في خليج عمان الأسبوع الماضي من قبل جهة مجهولة واتهام الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية لإيران بالوقوف وراء حادث هو الثاني من نوعه خلال شهر، فيما ترفض طهران بشدة هذه الاتهامات.

المصدر: وكالة رويترز

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