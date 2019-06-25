الأمم المتحدة تدعو لحل مشكلة 29 ألف طفل من عناصر “داعش” الأجانب في سوريا والعراق

أعلنت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، عن وجود 55 ألف معتقل من عناصر تنظيم “داعش” في سوريا والعراق، بينهم أجانب.

وقالت باشليه خلال افتتاح جلسة لمجلس حقوق الإنسان اليوم، الاثنين، إن هؤلاء المقاتلين السابقين لا يزالون معتقلين إلى جانب عائلاتهم دون محاكمات.

وطالبت مفوضة حقوق الإنسان الدول المعنية باستعادة أفراد عائلات المقاتلين الأجانب الذين قتلوا أو اعتقلوا في سوريا والعراق، مشيرة إلى وجود 29 ألفا من أبناء المقاتلين الأجانب لا يزالون معتقلين، معظمهم دون سن الـ12، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عنها.

وترفض دول أوروبية وغربية عدة استعادة مواطنيها من عناصر التنظيم المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية، وأفراد عائلاتهم المحتجزين في المخيمات التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، كما تعد محاكمة أفراد التنظيم الأجانب مسألة شائكة، إذ ترفض بلدانهم استقبالهم لمحاكمتهم على أراضيها خوفا من أن يشكلوا خطرا أمنيا عليها، كما ترفض “قسد” أيضا محاكمتهم.

ودعت المفوضة الأممية الدول المعنية إلى إجراء محاكمات “عادلة” للمحتجزين من عناصر التنظيم، أو مقاضاتهم بحسب المعايير الدولية بتهم ارتكاب “جرائم حرب”.

كما حثت على النظر في أمر أطفال المقاتلين الأجانب الذين لم يحصلوا على الجنسية، وقالت “ولد آلاف الأطفال لعائلات أجنبية خلال سنوات النزاع، وعلى الدول أن تمنح الأطفال المولودين لمواطنيها في مناطق النزاع إمكانية الحصول على الجنسية”.

المصدر: موقع الامم المتحدة