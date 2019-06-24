“القومي”: لمزيد من المواقف والتحركات المنددة بتواطؤ انظمة التطبيع ضد قضية فلسطين

اعتبر الحزب “السوري القومي الاجتماعي” في لبنان في بيان له الاثنين ان “إصرار البحرين على استضافة ورشة الازدهار من أجل السلام وتجاهلها المواقف الرافضة لهذه الورشة المشبوهة لا سيما موقف الاجماع الفلسطيني، هو خضوع للمشيئة الأميركية ومشاركة في صفقة مشؤومة، الهدف منها تصفية المسألة الفلسطينية، لمصلحة العدو الصهيوني”.

وقال القومي إن “ما يجب التوقف عنده أن ورشة المنامة التي ستطلق الشق الإقتصادي من صفقة القرن ضربت بالمواقف الرافضة والمنددة عرض الحائط”، وتابع “هذا دليل على أن نظام البحرين لا يسير منفردا في ركب التطبيع مع العدو والتآمر على فلسطين، بل هناك انظمة عربية تسير في الركب ذاته”، واضاف “هذا لم يعد خافيا، بعدما تكشفت كل خفايا وحلقات التطبيع مع العدو الصهيوني”.

وأشار القومي الى أن “صفقة القرن لا تقتصر على ورشة المنامة الاقتصادية، بل هي مسار أميركي ـ صهيوني متعدد الأوجه والمحطات”، ودعا إلى “تصعيد الرفض والمواجهة على الصعد كافة، حتى إفشال الصفقة المشؤومة، واسقاط كل حلقات التآمر لتصفية المسألة الفلسطينية”، ورأى أن “الرد على ورشة المنامة، وعلى كل سياقات صفقة القرن، يكون بالمزيد من المواقف والتحركات المنددة بتواطؤ انظمة التطبيع ضد قضية فلسطين، وبمزيد من التأكيد على حق شعبنا بمقاومة الاحتلال والعدوان، حتى تحرير فلسطين كل فلسطين، وكل أرضنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام