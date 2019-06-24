وفد من “التنمية والتحرير” زار “الطاشناق” عارضا مشروع قانون الانتخابات النيابية الجديد

زار وفد من كتلة “التنمية والتحرير” ضم النواب أنور الخليل، هاني قبيسي وابراهيم عازار الاثنين قيادة حزب “الطاشناق” في مقره ببرج حمود، حيث كان في استقبالهم وزير السياحة أواديس كيدانيان وأمين عام الحزب النائب هاكوب بقرادونيان.

وبعد اللقاء، قال بقرادونيان “تشرفنا باستقبال وفد من كتلة التنمية والتحرير، وقد اطلعنا على مشروع جديد للانتخابات النيابية وسندرسه، وطلبنا 3 أسابيع لنتعمق بدراسته”، وتابع “من حيث المبدأ هو افضل من القانون الحالي أي قانون الستين، لكن فيه بعض الثغرات، وعلينا أن نطوره ونفكر بقانون يتناسب أكثر مع اتفاق الطائف ويكون أقرب إلى الدستور”.

بدوره، قال الخليل “ناقشنا فيها الملاحظات الأساسية على مشروع جديد للانتخابات بعدما رأى الرئيس نبيه بري انه من غير المنطقي الانتظار حتى آخر ساعة وآخر دقيقة لتقرير قانون الانتخابات نظرا لأهميته، إذ أنه يشكل برنامجا للناس وللاحزاب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام