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June 24 2019 - 21:05

“المؤتمر الشعبي”: من المخزي استضافة البحرين مؤتمرا لتطبيع العلاقة مع الكيان الصهيوني

منذ 2 ساعة 24 June، 2019
المؤتمر الشعبي اللبناني
لبنان

نوه “المؤتمر الشعبي اللبناني” بالموقف الفلسطيني الموحد وبكل موقف رافض لمؤتمر البحرين التطبيعي مع العدو الصهيوني.

وأكد المؤتمر في بيان له الاثنين أن “قضية فلسطين وإرداة المقاومة العربية لن تنال منهما إغراءات كوشنير ولا صفقة القرن ولا التخاذل الرسمي العربي”.

واعتبر المؤتمر انه “من المخزي أن تستضيف البحرين مؤتمرا اقتصاديا باملاءات أميركية يهدف الى تطبيع العلاقة مع الكيان الصهيوني تحت ستار تشجيع الاستثمار في الاراضي الفلسطينية وكمحاولة لفتح الطريق أمام ما يسمى صفقة القرن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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