وقفة في صيدا رفضا لـ”مؤتمر البحرين وصفقة القرن” – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2019 - 21:05

وقفة في صيدا رفضا لـ”مؤتمر البحرين وصفقة القرن”

منذ 2 ساعة 24 June، 2019
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لبنان

نظمت القوى الوطنية الفلسطينية والإسلامية في مدينة صيدا الجنوبية وقفة تضامنية الاثنين رفضا لـ”ورشة المنامة” المزمع عقدها الثلاثاء في البحرين تسويقا لما يسمى ب”صفقة القرن”.

وألقيت بالمناسبة الكلمات التي أكدت على “رفض صفقة القرن، مهما تغيرت الظروف العربية”، ودعت إلى “تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة صفقة القرن والمحافظة على المخيمات الفلسطينية”، واستنكرت “تخاذل النظام الرسمي العربي تجاه القضية الفلسطينية”.

وفيما شددت الكلمات على انه “ليس من حق أحد أن يتنازل عن شبر واحد من فلسطين”، دعت “الشعوب العربية إلى التعبير عن رفضها المؤتمر”، وطالبت “بوحدة وطنية ومشروع وطني لمواجهة صفقة القرن وكل المؤامرات الناتجة منه”.

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