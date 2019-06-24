وزارة الخارجية العمانية تدعو واشنطن وطهران لضبط النفس وحل القضايا عبر الحوار – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2019 - 17:35

وزارة الخارجية العمانية تدعو واشنطن وطهران لضبط النفس وحل القضايا عبر الحوار

منذ 9 mins 24 June، 2019
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