سلطنة #عمان تنفي أنها سلمت رسالة من الولايات المتحدة لإيران بشأن إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2019 - 17:35
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سلطنة #عمان تنفي أنها سلمت رسالة من الولايات المتحدة لإيران بشأن إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة
منذ 10 mins
24 June، 2019
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