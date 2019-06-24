سلطنة #عمان تنفي أنها سلمت رسالة من الولايات المتحدة لإيران بشأن إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2019 - 17:35

سلطنة #عمان تنفي أنها سلمت رسالة من الولايات المتحدة لإيران بشأن إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة

منذ 10 mins 24 June، 2019
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