الجيش اللبناني: إنهاء التحقيقات بالعملية الارهابية في طرابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2019 - 17:35

الجيش اللبناني: إنهاء التحقيقات بالعملية الارهابية في طرابلس

منذ 21 mins 24 June، 2019
علم الجيش اللبناني
لبنان

أعلنت قيادة الجيش اللبناني انه تم إنهاء التحقيقات في العملية التي نفذها الإرهابي عبد الرحمن مبسوط بتاريخ 3-6-2019 في مدينة طرابلس شمال لبنان، وأدت إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة عدد من المدنيين.

وقالت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه في بيان لها الاثنين “بتاريخه، أنهت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تحقيقاتها في العملية التي نفّذها الإرهابي عبد الرحمن مبسوط بتاريخ 3/6/2019 في عدّة أحياء في مدينة طرابلس، والتي أدت إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة عدد من المدنيين، بالإضافة إلى تضرر عدد من الأبنية والآليات العسكرية والمدنية. وبنتيجة التحقيقات”.

واضاف البيان ان “المديرية المذكورة أحالت إلى القضاء المختص 12 موقوفا لديهم ارتباطات بالإرهابي القتيل وبالعملية التي نفّذها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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