الجيش اللبناني: إنهاء التحقيقات بالعملية الارهابية في طرابلس

أعلنت قيادة الجيش اللبناني انه تم إنهاء التحقيقات في العملية التي نفذها الإرهابي عبد الرحمن مبسوط بتاريخ 3-6-2019 في مدينة طرابلس شمال لبنان، وأدت إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة عدد من المدنيين.

وقالت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه في بيان لها الاثنين “بتاريخه، أنهت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تحقيقاتها في العملية التي نفّذها الإرهابي عبد الرحمن مبسوط بتاريخ 3/6/2019 في عدّة أحياء في مدينة طرابلس، والتي أدت إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة عدد من المدنيين، بالإضافة إلى تضرر عدد من الأبنية والآليات العسكرية والمدنية. وبنتيجة التحقيقات”.

واضاف البيان ان “المديرية المذكورة أحالت إلى القضاء المختص 12 موقوفا لديهم ارتباطات بالإرهابي القتيل وبالعملية التي نفّذها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام