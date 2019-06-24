جريصاتي زار الرئيس بري: نظرية المحاصصة ساقطة بالمفهوم وبالمبدأ

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاثنين وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي وعرض معه للأوضاع العامة وموضوع التعيينات.

وقال جريصاتي بعد اللقاء “تشرفت بلقاء دولة الرئيس بري لأنه اطلق عجلة ما يسمى بملف التعيينات في المراكز الحساسة بدءا من المجلس الدستوري حيث كما تعلمون وفقا لقانون انشائه ينتخب المجلس النيابي الأعضاء الخمسة من أصل عشرة أعضاء في المجلس الدستوري”، وتابع “أعلن الرئيس بري ان الجلسة التشريعية في 26 الجاري وبعد إختتام محضرها سوف تتحول الى جلسة إنتخاب اعضاء المجلس الدستوري”.

واضاف جريصاتي “كان لابد من التشاور مع الرئيس بري كالعادة، نتشاور معه في المحطات الوطنية الكبيرة، وهي محطة اليوم أن نبدأ بمعالجة ملف التعيينات لاسيما المجلس الدستوري ومن ثم بالتأكيد نواب حاكم مصرف لبنان القضاء الإدارات العامة والمؤسسات العامة”، وتابع “كان الرأي متفقا على أن نظرية المحاصصة نظرية ساقطة بالمفهوم وبالمبدأ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام