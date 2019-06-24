تحركات شعبية في فلسطين المحتلة رفضاً لمؤتمر البحرين

خرج آلافُ الفلسطينيين في تظاهراتٍ حاشدة بالضفة الغربية المحتلة ، رفضاً لصفقةِ القرن وتنديداً بمؤتمرِ البحرين ، وذلك بالتزامن مع بدء اضرابٍ شاملٍ يستمرُ ثلاثةَ ايام.

المتظاهرون جابوا عدداً من شوارعِ رام الله وهم يحملون الأعلامَ الفلسطينية ، واللافتاتِ المنددةَ بصفقةِ القرن .

ومن المقرر ان تتوسعَ هذه الاعتصاماتُ في اليومينِ المقبلينِ تزامنا مع انعقادِ مؤتمرِ البحرين.

وفي قطاع غزة تظاهرَ الآلافُ رفضاً لصفقةِ القرن كما وقعت مواجهاتٌ بين الشبانِ الفلسطينيين وجنودِ الاحتلالِ على حدودِ القطاع مع الاراضي المحتلة.