عودة أكثر من 1.5 ألف لاجئ إلى سوريا من الخارج خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين الإثنين، بأن أكثر من 1.2 ألف لاجئ، قد عادوا إلى سوريا من أراضي الأردن ولبنان، خلال الــ 24 ساعة الماضية. وذكر المركز في نشرة له بهذا الشأن: “خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 1554 لاجئاً إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 364 لاجئا (109 نساء و185 طفلا) من لبنان، عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 1190 شخصاً (357 امرأة و607 أطفال).

وعلاوة على ذلك، أفاد المركز بأن 4 نازحين عادوا، خلال الـــ 24 ساعة الماضية، إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، قام الجانب الروسي بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 346 سلة غذائية بلغ إجمالي وزنها أكثر من 1.5 طن إلى بلدة حمورية بريف دمشق. وذكر في النشرة أيضاً، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري قامت، خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.8 هكتار، في محافظتي درعا ودمشق، وكذلك إلى قام الخبراء باكتشاف وتدمير 27 عبوة قابلة للانفجار.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية