شويغو: اختبار مفاجئ لجاهزية القوات المسلحة الروسية القتالية

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الإثنين، أن الهدف من الاختبار المفاجئ لجاهزية القوات المسلحة هو لتقييم قدرة القوات المسلحة على ضمان الأمن العسكري في منطقة آسيا الوسطى. وقال شويغو، خلال اجتماع مع قيادات القوات المسلحة، “بدأ اليوم اختبار مفاجئ لقوات المنطقة العسكرية المركزية بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة… ويهدف الاختبار إلى تقييم قدرة القوات المسلحة على ضمان الأمن العسكري في منطقة آسيا الوسطى، حيث تتواصل التهديدات ذات الطبيعة الإرهابية”.

وأكد وزير الدفاع الروسي، على أن الهدف الآخر للاختبار هو تحديد درجة استعداد القوات للمشاركة في الحدث التدريبي الكبير المقبل لهذا العام – تدريبات القيادة والمقرات الاستراتيجية “مركز- 2019 “، مشيراً إلى أن قوات المنطقة المركزية ستنفذ خلال عملية الاختبار المفاجئ أكثر من 50 تدريباً مختلفة الأحجام في 35 ميدان تدريب، في الفترة من 24 حتى 28 حزيران/يونيو.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية