موجات حر غير مسبوقة تضرب أوروبا

تشهد أوروبا موجة حر استثنائية من حيث موعدها المبكر وشدتها إذ تصل الحرارة في مناطق عدة إلى 40 درجة مئوية نهارا و25 ليلا في سائر أنحاء أوروبا لتصل إلى ذروتها في الأيام المقبلة ، بحسب هيئات الأرصاد الجوية.

هيئة الأرصاد الجوية الألمانية ذكرت أن درجات الحرارة قد تصل إلى 37 درجة مئوية الثلاثاء ثم 38 الأربعاء قبل أن تبدأ بالانخفاض، بدورها حذرت الوكالة الإسبانية للأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة اليوم في مناطق عدة شمال البلاد ، حيث من المتوقع أن تتخطى الحرارة 36 درجة مئوية ، وتوقعت الوكالة أن يكون الصيف أكثرَ حراً من المعدلات الطبيعية .

أما بلجيكا التي أصدرت تحذيرا من موجة حر قوية ، فقد توقعت هيئة أرصادها الجوية حرارة قصوى تصل إلى 34 أو 35 درجة خلال اليومين القادمين .

في سويسرا .. درجات الحرارة سترتفع خلال الأسبوع المقبل وقد تصل إلى 36 درجة مئوية الثلاثاء و37 درجة مئوية الأربعاء، بينما حذرت بريطانيا من عواصف رعدية قوية ، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية طقسا حارا ورطبا وغير مستقر .

لكن اليونان ستكون من بين البلدان الأوروبية الأكثر تأثرا بموجة الحر هذه مع حرارة تصل إلى 39 درجة مئوية اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع.

أما في فرنسا فسيكون أكثر من نصف البلد متأثراً بهذه الموجة ، إذ قال خبير أرصاد جوية فرنسي : إن الحر سيكون شبيها بدرجات الحرارة التي سجلت في عام 2003 التي شهدت موجة حارة شديدة ، لافتاً إلى أنها ستشهد تحطيما لمستويات قياسية من الحرارة في هذه السنة.

واعتبارا من الثلاثاء، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية في بيان أن تراوح الحرارة بين 35 درجة مئوية و40 درجة مئوية في الظل ، وستبقى درجات الحرارة مرتفعة خلال الليل

إذن .. موجات الحر ستزداد اعتبارا من عام 2021 بواقع مرتين إلى ثلاثة أضعاف بحلول منتصف القرن.

المصدر: اخبار الان