فوز محمد ولد الغزواني بالانتخابات الرئاسية في موريتانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2019 - 09:01
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تشاد: مقتل 8 عسكريين واصابة 13 آخرين في كمين لجماعة بوكو حرام المتطرفة بمنطقة بحيرة تشاد غرب البلاد قتل فيه 6 مهاجمين
نيجيريا: مقتل 8 أشخاص على الأقل بانفجار أنبوب نفط كانت تجري أعمال صيانته في اويغبو جنوب شرق البلاد
كمبوديا: 18 قتيلا و24 جريحا بانهيار مبنى قيد الإنشاء من 7 طبقات جنوب غرب البلاد وسط استمرار عمليات الانقاذ
فوز محمد ولد الغزواني بالانتخابات الرئاسية في موريتانيا
منذ 22 mins
24 June، 2019
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