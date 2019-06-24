فوز محمد ولد الغزواني بالانتخابات الرئاسية في موريتانيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 24 2019 - 09:01

فوز محمد ولد الغزواني بالانتخابات الرئاسية في موريتانيا

منذ 22 mins 24 June، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة