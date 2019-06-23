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June 23 2019 - 21:43

فتح وفصائل منظمة التحرير: موقف الرئيس بري من تصريحات كوشنير مشرف

منذ 39 mins 23 June، 2019
نبيه بري
لبنان

رحب أمين سر حركة “فتح” وفصائل “منظمة التحرير الفلسطينية” في لبنان فتحي أبو العردات، باسم قيادة حركة “فتح” وفصائل المنظمة، بـ “الموقف الثابت والمشرف لدولة الرئيس نبيه بري الرافض لتصريحات جاريد كوشنير، عراب ما يسمى ب “صفقة القرن” التي كشف فيها عن خطوات المرحلة الاولى، والتي تتضمن استثمارا بمبلغ 50 مليار دولار، في عدد من الدول العربية ومن بينها لبنان”.

وثمن أبو العردات، في بيان، “موقف الرئيس بري الرافض لأي استثمار على حساب قضية فلسطين”، منوها “بدعمه وتمسكه بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، غير القابلة للتصرف وبالثوابت الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمها رفض التوطين والتمسك بحق عودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم في فلسطين، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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