انفجار دراجة نارية مفخخة في حي الهلالية بمدينة القامشلي السورية (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2019 - 21:44

انفجار دراجة نارية مفخخة في حي الهلالية بمدينة القامشلي السورية (سانا)

منذ 42 mins 23 June، 2019
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