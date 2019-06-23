هاشم: لموازنة متوازنة تؤمن الإيرادات من أبواب الهدر والفساد

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، بعد جولة له في قرى حاصبيا ومرجعيون، “أن التطورات الراهنة المحيطة بوطننا والمنطقة العربية تحتم على اللبنانيين بكل مكوناتهم، الارتقاء إلى مستوى التحديات واتخاذ الخطوات والاجراءات التي تنقذ وطننا من أزماته الاقتصادية والاجتماعية والمالية ليستطيع المواجهة والصمود في ظل المشاريع الاميركية – الاسرائيلية التي تستهدف الامة العربية، بمحاولة انهاء قضية فلسطين من خلال الاغراءات والرشوات الأميركية – الصهيونية وبيع قضية العرب المركزية بخمسين من الفضة من رصيدهم، وبأن يكون بعض العرب شهود زور بل شركاء في مسرحية كوشنير وعصابته”.

أضاف: “أمام ما يجري اليوم أصبح المطلوب تحصين الوضع الداخلي بشبكة أمان وطني لنحفظ وطننا ونخرجه من دائرة أزماته المتدامية وأساسها اليوم إنجاز إقرار موازنة متوازنة، حيث يتم العمل على تأمين الإيرادات من أبواب الهدر والفساد وما أكثرها. وما الاستمرار في الاعتداءات الجديدة على الأملاك البحرية إلا الدليل على التمادي في الهدر المستشري، وهذا ما يمكن أن يخفف العجز المطلوب من دون المس بجيوب الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل، وهذه مسؤولية القوى والكتل السياسية لتتحمل مسؤوليتها باتخاذ القرارات الجريئة على هذا المستوى، وهو ما ستكشفه الايام القادمة وقبل اية قرارات عشوائية قد تؤدي الى انفجار اجتماعي يأخد الأخضر واليابس، وهذا ما يجب الانتباه اليه، فالجوع كافر وغضب الناس لا تقف أمامه بعض العنتريات مهما علا كعبها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام