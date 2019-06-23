روحاني: البلطجة الامريكية مصدر الكثير من المشاكل في العالم

قال الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني ان “مصدر الكثير من المشاكل الاقليمية والدولية يعود الى النزعة الاستبدادية والبلطجية لبعض الدول ولاسيما امريكا التي تنتهك القوانين الدولية”.

تصريحات الرئيس روحاني هذه جاءت خلال استقباله، اليوم الاحد، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي السيدة غابريلا كويفاس بارون.

واشاد روحاني في هذا اللقاء بجهود الاتحاد البرلماني الدولي البناءة والهادفة الى توجيه وتوطيد العلاقات البرلمانية واسترعاء الراي العام لصالح القضايا السياسية والاجتماعية الرئيسية.

وأشار الرئيس الإيراني الى الارهاب والنزعات الاحادية والمشاكل البيئية بوصفها من التحديات الراهنة في العالم اليوم، داعيا الى تعزيز التعاون البرلماني والدولي لحل هذه المعضلات.

وفيما شدد على ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قدّمت على الدوام تعاونا جيدا و وثيقا مع الاتحاد البرلماني الدولي؛ نوه الرئيس روحاني بأهمية مناقشة القضايا الدولية من قبل برلمانات الدول الاعضاء في الاتحاد وصولا الى مواقف موحدة حول القضايا الدولية.

وتابع قائلا ان موقف ايران المبدئي يرتكز دوما على خفض التوترات ونبذ كافة المواجهات العسكرية بين الدول وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وارجاء العالم.

المصدر: وكالة ارنا