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June 23 2019 - 16:13

مداهمات واعتقالات بالضفة المحتلة طالت 10 مواطنين بينهم 3 أطفال

منذ 56 mins 23 June، 2019
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عربي وإقليمي - فلسطين

اعتقلت قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، فجر اليوم الأحد، 10 مواطنين بينهم ثلاثة أطفال من مدن الضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الأطفال يزن عطا الهريمي، وتامر عوّاد ومصطفى موسى حجازي، بعد مداهمة منازل ذويهم في بيت لحم، كما اعتقلت الفتى رياض العمور، نجل الأسير طلال العمور من منزله في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأعاد الاحتلال اعتقال الأسير المحرر رائد صلاح أبو حسن، بعد مداهمة منزله في بلدة اليامون شمال غرب جنين.

ومن العيسوية، اعتقل الاحتلال الشاب حسام سميح عليان بعد مداهمة وتفتيش منزله.

وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل لعائلة “أبو شاكر” في منطقة القفير في يطا جنوب الخليل.

كما اقتحمت القوات بلدة تل غرب نابلس، وسلمت الاسير المحرر جعفر ريحان والشاب حارث محمد جمال اسعد رمضان، بلاغين لمقابلة مخابرات الاحتلال في معسكر حوارة.

المصدر: فلسطين اليوم

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