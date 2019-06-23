كيف سيكون طقس لبنان في بداية الاسبوع ؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس في لبنان غدا الاثنين غائماً جزئياً إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل إضافي في المناطق الجبلية والداخلية.

– الحال العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا بكتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الأحد: غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب محلي على المرتفعات ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل خاصة خلال الليل تؤدي لانخفاض مستوى الرؤية أحيانا وارتفاع درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية.

– الإثنين:غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل إضافي في المناطق الجبلية والداخلية.

– الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية دون تعديل يذكر على الساحل.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 22 الى 32 درجة، فوق الجبال من 17الى 26 درجة، في الداخل من 17 الى 35 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 90 %.

– حال البحر: منخفض الموج الى مائج.

– حرارة سطح الماء: 26 درجة.

– الضغط الجوي: 759 ملم زئبق .

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية