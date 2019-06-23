وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف: المفاوضات حول إبرام المعاهدات المالية جارية مع دول مختلفة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 23 2019 - 12:58

وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف: المفاوضات حول إبرام المعاهدات المالية جارية مع دول مختلفة

منذ 2 ساعة 23 June، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة