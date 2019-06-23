موغيريني: أعلم أن ايران غاضبة وأتفهم ذلك لكنني أدعوهم للبقاء في الاتفاق – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2019 - 12:59

موغيريني: أعلم أن ايران غاضبة وأتفهم ذلك لكنني أدعوهم للبقاء في الاتفاق

منذ 2 ساعة 23 June، 2019
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