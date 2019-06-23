موغيريني: انا واثقة ان زعماء بريطانيا وفرنسا والمانيا سيفعلون كل ما بوسعهم في الأيام القادمة لإنقاذ الإتفاق – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2019 - 12:58
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السودان: قوى المعارضة توافق على اقترح الوسيط الأثيوبي لحل الأزمة بتشكيل هيئة انتقالية من 15 عضوا غالبيتهم من المدنيين
نتائج اولية لانتخابات الرئاسة الموريتانية: تقدم مرشح الاغلبية الحاكمة بأكثر من 50% بعد فرز نحو 80% من الاصوات
الخطوط الجوية السعودية تغير مسار رحلاتها بعيدا عن خليج عمان ومضيق هرمز
السلطات الكمبودية: ارتفاع عدد القتلى جراء انهيار مبنى في مدينة سينهانوكفيل بجنوب البلاد الى 17 شخصا وجرح العشرات
هيئة المسح الجيولوجي الامريكية: زلزال بقوة 5.6 درجات ضرب مناطق جنوب غرب كاليفورنيا بالقرب من تجمع بتروليا السكني
موغيريني: انا واثقة ان زعماء بريطانيا وفرنسا والمانيا سيفعلون كل ما بوسعهم في الأيام القادمة لإنقاذ الإتفاق
منذ 2 ساعة
23 June، 2019
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