وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أندرو موريسون يزور طهران اليوم لاجراء محادثات “صريحة وبناءة” – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
June 23 2019 - 09:18
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
23 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الاسلامية: ايران لن تكون البادئة في أي حرب لكنها ستواجه أي إعتداء أجنبي بكل قوّة وحزم
الناطق باسم هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيراني: أي هجوم على أراضينا ستكون عواقبه مدمِرة للمصالح الأميركية
الخارجية البريطانية: وزير الدولة المكلف ملف الشرق الأوسط يزور إيران الأحد ويبحث تداعيات انسحاب اميركا من الاتفاق النووي
الرئيس الأميركي: لا يمكن لايران امتلاك سلاح نووي والعقوبات تؤتي ثمارها وسنفرض عقوبات مشددة إبتداءً من الإثنين
الرئيس الأميركي: العمل العسكري ضد ايران ما زال خيارا مطروحا وسنزيد العقوبات عليها لمنعها من امتلاك السلاح النووي
عضو مجلس الشيوخ الاميركي بيرني ساندرز: الحرب على ايران ستكون كارثية وستزيد من زعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط
رويترز: أول مرحلة لمبادرة "السلام الأميركية" تشمل استثمارات بـ50 مليار دولار بالأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان ومصر
رويترز: المبادرة التي ستقدّم في مؤتمر البحرين تتضمن استئناف "عملية السلام" وبناء ممر يربط الضفة بقطاع غزة
الخارجية المصرية: وفد رسمي سيشارك في "ورشة المنامة" باطار الاهتمام بالتحديات الاقتصادية التي تواجه الفلسطينيين
الخارجية الاردنية: قررنا المشاركة في "ورشة المنامة" ونؤكد أن لا طرح اقتصاديا يمكن أن يكون بديلا لحل سياسي ينهي الاحتلال
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس يجدد رفضه المشاركة في مؤتمر البحرين المقرر في 25 و26 الجاري
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي: إرفعوا حصار غزة وأوقفوا سرقة أرضنا ومواردنا ونحن نبني إقتصادا مزدهرا
حركة الجهاد الاسلامي: مؤامرة الإزدهار مقابل السلام ستزيد من إشتعال المنطقة ضد أميركا والعدو الاسرائيلي والمشاركين فيها
حركة حماس: ورشة المنامة تهدف الى تحويل قضية الشعب الفلسطيني الى قضية انسانية اقتصادية بهدف تمرير "صفقة القرن"
حركة حماس: شعبنا سيواصل نضاله من أجل استرداد أرضه المحتلة وعودته اليها وإقامة دولته المستقلة مهما بلغت التضحيات
جنود العدو يعتقلون 3 شبّان في شارع الواد ويطلقون الرصاص الحي باتجاه الأهالي في حي عبيد في العيساوية بالقدس المحتلة
السودان: قوى المعارضة توافق على اقترح الوسيط الأثيوبي لحل الأزمة بتشكيل هيئة انتقالية من 15 عضوا غالبيتهم من المدنيين
ليبيا: المبعوث الأممي غسان سلامة بحث مع المشير خليفة حفتر سبل تحسين الوضع الإنساني والتوصل إلى حل سياسي للأزمة
اليمن: خطر الجوع يهدد سكان صنعاء بعد تعليق برنامج الأغذية العالمي إرسال مساعدات غذائية بحجة الخوف من الاستيلاء عليها
مصادر يمنية: مقتل وجرح مجموعة من عناصر قوى العدوان بقصف مدفعي لتجمعاتهم شرق جبل النار قبالة نجران وفي الجرشب بالجوف
رئيس مجلس الشعب السوري أثناء استقباله وفدا كوبيا: الشعب السوري مصمم على تحقيق النصر بوجه العدوان العسكري والاقتصادي
سوريا: المجموعات الارهابية تستهدف بلدة سلحب بريف حماه الشمالي الغربي بعدد من القذائف الصاروخية
سانا: القضاء على عدد من الارهابيين وتدمير آلياتهم باستهداف الجيش تحركاتهم في ريفي ادلب الجنوبي وحماه الشمالي الغربي
وزير الخارجية: يجب أن نخلق مقاومة إقتصادية ونؤمن مستلزمات الزراعة ومعركتنا في الموازنة للحفاظ على حقوق الجيش
رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية تقرر العودة الى الاضراب المفتوح بعد نقض مجلس المندوبين قرار تعليق الاضراب
وزير التربية: سنعمل على تحقيق ما يمكن تلبيته من المطالب المشروعة لأساتذة الجامعة اللبنانية وإنقاذ العام مسؤولية الجميع
موريتانيا: انتهاء عمليات التصويت لإنتخاب رئيس للبلاد حيث يتنافس 6 مرشحين أبرزهم "محمد ولد شيخ محمد أحمد"
سريلانكا: رئيس البلاد يمدّد حالة الطوارئ التي اتخذها اثر الاعتداءات الإرهابية خلال الاحتفال بعيد الفصح
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أندرو موريسون يزور طهران اليوم لاجراء محادثات “صريحة وبناءة”
منذ 24 mins
23 June، 2019
التعليقات
ذات صلة
“مؤتمر المنامة”.. بين تطبيع العميل ومقاومة الاصيل
“نفس” … المفردة الفارسية التي ينبغي على ترامب فهمها
المحتجون في السودان يوافقون على المقترح الإثيوبي للمرحلة الانتقالية
الوسيط الأثيوبي يقترح هيئة انتقالية بغالبية مدنية في السودان
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}