سقوط عدة قذائف صاروخية مصدرها المجموعات المسلحة على بلدة سلحب في ريف حماة الشمالي الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2019 - 22:16

سقوط عدة قذائف صاروخية مصدرها المجموعات المسلحة على بلدة سلحب في ريف حماة الشمالي الغربي

منذ 11 mins 22 June، 2019
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