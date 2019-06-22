سقوط عدة قذائف صاروخية مصدرها المجموعات المسلحة على بلدة سلحب في ريف حماة الشمالي الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2019 - 22:16
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مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الاسلامية: ايران لن تكون البادئة في أي حرب لكنها ستواجه أي إعتداء أجنبي بكل قوّة وحزم
الناطق باسم هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيراني: أي هجوم على أراضينا ستكون عواقبه مدمِرة للمصالح الأميركية
قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني: إذا أعاد العدو انتهاك أجوائنا سنردّ بنفس الطريقة
الخارجية البريطانية: وزير الدولة المكلف ملف الشرق الأوسط يزور إيران الأحد ويبحث تداعيات انسحاب اميركا من الاتفاق النووي
الرئيس الأميركي: العمل العسكري ضد ايران ما زال خيارا مطروحا وسنزيد العقوبات عليها لمنعها من امتلاك السلاح النووي
عضو مجلس الشيوخ الاميركي بيرني ساندرز: الحرب على ايران ستكون كارثية وستزيد من زعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط
المستشارة الألمانية انجيلا ميركل: سيتم طرح قضية إيران خلال قمة مجموعة العشرين في 28 و29 الجاري في اليابان
سقوط عدة قذائف صاروخية مصدرها المجموعات المسلحة على بلدة سلحب في ريف حماة الشمالي الغربي
منذ 11 mins
22 June، 2019
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