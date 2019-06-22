المبعوث الأميركي لأفغانستان يعلن بدء جولة المفاوضات المقبلة مع طالبان السبت المقبل

أعلن المبعوث الأميركي للمصالحة بين الأطراف الأفغانية، زلماي خليل زاد، مساء اليوم السبت، بدء الجولة المقبلة للمحادثات بين الجانب الأميركي وحركة طالبان الأفغانية يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري. وغرد خليل زاد عبر حسابه على (تويتر)، “سنبدأ الجولة التالية من المحادثات يوم 29 حزيران/يونيو”.

وتابع المبعوث الأميركي أنه “بناءً على زياراتي الأخيرة إلى أفغانستان وقطر، أعتقد أن جميع الأطراف تريد تقدمًا سريعًا بعملية السلام الأفغانية”. وبدأ خليل زاد، بداية الشهر الجاري، جولة تشمل عدة دول، على رأسها أفغانستان، لدفع عملية السلام بين الحكومة وحركة طالبان لإنهاء حالة الحرب المستمرة منذ عقود.

هذا وكان خليل زاد قد أعلن، في 10 أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة وحركة طالبان أحرزتا “تقدمًا ملموسا” في مفاوضات الدوحة وتتجهان لمناقشة تفاصيل خطة السلام. وتوصل الطرفان خلال جولة المباحثات التي أقيمت في آذار/مارس الماضي، لتوافق أولي حول بندين أساسيين، هما انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان مقابل ضمان طالبان بعدم استخدام الأراضي الأفغانية في هجمات إرهابية ضد البلدان الأخرى.

يذكر أن المباحثات بين طالبان والولايات المتحدة، ممثلة بالمبعوث الأميركي الخاص للسلام والمصالحة الأفغانية، “زلماي خليل زاد” بدأت منذ صيف العام الماضي بغياب الحكومة الأفغانية التي تعتبر الغائب الأكبر عن جلسات الحوار في ظل إصرار طالبان على عدم التفاوض معها باعتبارها “دمية بيد الأميركيين”.

ويؤكد الساسة الأفغان أن الهدف الأساسي من المباحثات الأميركية مع طالبان هو تهيئة الأرضيّة المناسبة لإطلاق مباحثات السلام الأفغانية المباشرة بين الحكومة والحركة في مسعى لإنهاء الأزمة الأفغانية، لافتين إلى أنه تم إحراز تقدم في هذا الإطار.

هذا ويتم بحث موضوع إيجاد سبل لإطلاق حوار مباشر بين الأطراف الأفغانية المتصارعة على منصات دولية مختلفة، بما في ذلك وموسكو، حيث كانت العاصمة الروسية قد استضافت في 9 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، الجلسة الثانية لـ “صيغة موسكو”، بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية، لتسوية الأوضاع في البلاد. وللمرة الأولى شارك وفد المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة، في لقاء دولي بهذا المستوى.

المصدر: سبوتنيك