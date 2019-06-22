عباس يجدد موقفه الرافض لمؤتمر البحرين

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت رفضه مؤتمر البحرين المقرر الاسبوع المقبل، وذلك بعيد اعلان واشنطن أولى التفاصيل عن الجانب الاقتصادي من خطتها لتسوية النزاع في الشرق الاوسط.

وقال عباس قبل انعقاد اللجنة المركزية لحركة فتح في مكتبه برام الله “بالنسبة لورشة المنامة في البحرين، قلنا إننا لن نحضر هذه الورشة، والسبب أن بحث الوضع الاقتصادي لا يجوز أن يتم قبل أن يكون هناك بحث للوضع السياسي، وما دام لا يوجد وضع سياسي فمعنى ذلك أننا لا نتعامل مع أي وضع اقتصادي”.

واعلنت وزارة الخارجية الاردنية السبت أن الاردن قرر المشاركة في مؤتمر البحرين، لكنها شددت على تمسك عمان بحل الدولتين كسبيل وحيد لتسوية النزاع الفلسطيني الاسرائيلي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية