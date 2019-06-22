مسؤولة فلسطينية ترفض الخطة الإميركية في مؤتمر المنامة

رفضت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أولى التفاصيل التي اعلنتها واشنطن عن الجانب الاقتصادي من خطتها للشرق الاوسط، معتبرة أن على الولايات المتحدة أن تعمل أولا على إنهاء سرقة الكيان الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية.

وقالت عشراوي “ابدأوا برفع الحصار عن غزة ووقف سرقة اسرائيل لارضنا ومواردنا ومالنا، أعطونا حرية التنقل ومراقبة حدودنا، مجالنا الجوي، مياهنا الاقليمية (…) ثم انظروا الينا ونحن نبني اقتصادا ديناميكيا ومزدهرا كشعب حر يتمتع بالسيادة”.

وكشفت الولايات المتحدة النقاب للمرة الاولى السبت عن تفاصيل حول “الجانب الاقتصادي من خطتها للسلام”، وأشارت إلى أنها تهدف إلى تأمين استثمارات بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين والى مضاعفة اجمالي ناتجهم المحلي خلال 10 اعوام.

وسيشكل المنتدى الذي سينعقد في العاصمة البحرينية المنامة يومي الثلاثاء والأربعاء برئاسة صهر الرئيس الأميركي ومستشاره جاريد كوشنر فرصة لعرض هذه الخطة المنتظرة منذ وقت طويل، والتي ستتضمن لاحقا جانبا سياسيا بحسب مسؤولين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية