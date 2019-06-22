المبعوث الأممي إلى ليبيا يبحث مع حفتر سبل التوصل الى حل سياسي

بحث المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة السبت مع المشير خليفة حفتر سبل التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة في هذا البلد. وأوضحت البعثة الأممية لدى ليبيا عبر موقع فيسبوك أن الممثل الخاص للأمين العام للأم المتحدة التقى المشير خليفة حفتر السبت في الرجمة (بنغازي) شرق البلاد.

واوردت البعثة “تم التطرق إلى الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاشتباكات القائمة حاليا وإلى الوضع الانساني في طرابلس، وسبل الإسراع في الانتقال إلى مرحلة الوصول إلى حل سياسي”. ولم تذكر البعثة الأممية تفاصيل إضافية عن اللقاء، واكتفت بنشر صورة يصافح فيها المشير حفتر وهو يرتدي زيا عسكريا المبعوث سلامة.

ويأتي اللقاء بين سلامة وحفتر في بنغازي، بعد أيام من إعلان الأخير مواصلة عمليته العسكرية للسيطرة على طرابلس، رافضا المبادرة السياسية التي طرحها فائز السراج رئيس حكومة الوفاق المعترف بها لحل الأزمة. وعرض السراج الأحد الماضي مبادرة سياسية ترتكز على تشكيل “ملتقى وطني” يدعو لإجراء انتخابات عامة قبل نهاية العام الجاري بإشراف الأمم المتحدة.

وتواصل قوات حفتر منذ الرابع من نيسان/أبريل الفائت شن هجومها للسيطرة على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق المدعومة دوليا. وتسببت المعارك منذ اندلاعها بسقوط 691 قتيلا وإصابة 4012 آخرين، فيما وصل عدد النازحين إلى 94 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية