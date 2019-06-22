الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة للإرهابيين في ريف حماة

أسقطت مضادات أرضية للجيش العربي السوري طائرة مسيرة لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة في محيط مطار حماة العسكري، في حين استهدفت وحداته العاملة بريف حماة الشمالي مقرات وخطوط إمداد التنظيم التكفيري على محوري النقير والجبين بريفي حماة وإدلب.

وأفادت وكالة سانا بأن مضادات أرضية تابعة للجيش السوري، أسقطت طائرة مسيرة للإرهابيين قبل وصولها إلى هدفها وهي مذخرة بصواريخ تحوي مواد شديدة الانفجار ومزودة بأجهزة تحكم “جي بي أر إس إل” ونظام إطلاق للقذائف.

وردا على اعتداءاتها المتكررة بالصواريخ من مناطق انتشارها في منطقة خفض التصعيد على القرى والبلدات والنقاط العسكرية بريف حماة، نفذت وحدات الجيش السوري رمايات مدفعية دقيقة وضربات بسلاح الصواريخ ضد مجموعات من “جبهة النصرة”، تستقل آليات دفع رباعي مزودة بمدفعية ورشاشات على أطراف قرية النقير بريف إدلب الجنوبي باتجاه بلدة الهبيط على تخوم ريف حماة الشمالي.

وأدت الضربات إلى تدمير عدة آليات والقضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين، فيما تراجعت الآليات المتبقية إلى الخطوط الخلفية في قرية النقير بين منازل الأهالي.

وفي ريف حماة الشمالي طالت رمايات مدفعية الجيش تحركات إرهابيي “جبهة النصرة” و”كتائب العزة” على محور قرية الجبين وخطوط إمدادهم من بلدتي كفرزيتا واللطامنة بالريف الشمالي، ما أدى إلى تكبيدهم خسائر مادية وبشرية.

المصدر: وكالة سانا