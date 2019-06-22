“البيت الأبيض” الاميركي: خطة “السلام” الأميركية للشرق الأوسط تشمل “استثمارات” بقيمة 50 مليار دولار (ا ف ب) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2019 - 20:12

“البيت الأبيض” الاميركي: خطة “السلام” الأميركية للشرق الأوسط تشمل “استثمارات” بقيمة 50 مليار دولار (ا ف ب)

منذ 1 ساعة 22 June، 2019
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