“البيت الأبيض” الاميركي: خطة “السلام” الأميركية للشرق الأوسط تشمل “استثمارات” بقيمة 50 مليار دولار (ا ف ب) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2019 - 20:12
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مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الاسلامية: ايران لن تكون البادئة في أي حرب لكنها ستواجه أي إعتداء أجنبي بكل قوّة وحزم
الناطق باسم هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيراني: أي هجوم على أراضينا ستكون عواقبه مدمِرة للمصالح الأميركية
قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني: إذا أعاد العدو انتهاك أجوائنا سنردّ بنفس الطريقة
الخارجية البريطانية: وزير الدولة المكلف ملف الشرق الأوسط يزور إيران الأحد ويبحث تداعيات انسحاب اميركا من الاتفاق النووي
الرئيس الأميركي: العمل العسكري ضد ايران ما زال خيارا مطروحا وسنزيد العقوبات عليها لمنعها من امتلاك السلاح النووي
عضو مجلس الشيوخ الاميركي بيرني ساندرز: الحرب على ايران ستكون كارثية وستزيد من زعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط
المستشارة الألمانية انجيلا ميركل: سيتم طرح قضية إيران خلال قمة مجموعة العشرين في 28 و29 الجاري في اليابان
رويترز: أول مرحلة لمبادرة "السلام الأميركية" تشمل استثمارات بـ50 مليار دولار بالأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان ومصر
رويترز: المبادرة التي ستقدّم في مؤتمر البحرين تتضمن استئناف "عملية السلام" وبناء ممر يربط الضفة بقطاع غزة
اليمن: خطر الجوع يهدد سكان صنعاء بعد تعليق برنامج الأغذية العالمي إرسال مساعدات غذائية بحجة الخوف من الاستيلاء عليها
مصادر يمنية: قصف مدفعي سعودي يستهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة
مصادر يمنية: مقتل وجرح مجموعة من عناصر قوى العدوان بقصف مدفعي لتجمعاتهم شرق جبل النار قبالة نجران وفي الجرشب بالجوف
السودان: ممثلون عن حركة الاحتجاج يلتقون الوسيط الاثيوبي لمناقشة وثيقة لتحديد الخطوط العريضة لعملية الانتقال السياسية
رئيس مجلس الشعب السوري أثناء استقباله وفدا كوبيا: الشعب السوري مصمم على تحقيق النصر بوجه العدوان العسكري والاقتصادي
سانا: القضاء على عدد من الارهابيين وتدمير آلياتهم باستهداف الجيش تحركاتهم في ريفي ادلب الجنوبي وحماه الشمالي الغربي
سينودس الروم الكاثوليك: على الدول التوقف عن تأجيج الصراع في سوريا وندعو المسؤولين اللبنانيين لتسهيل عودة اللاجئين
النائب نواف الموسوي: يجب أن نكون على أهبة الاستعداد لنمنع العدو الصهيوني من استغلال أي مناسبة للانقضاض على لبنان
وزير الخارجية: أبناء بعلبك الهرمل سهروا الليالي ليحموا أرضهم في ظل وجود الجيش والمقاومة ويدا بيد دحرنا الإرهاب
جبران باسيل: يجب أن نخلق مقاومة إقتصادية ونؤمن مستلزمات الزراعة لهذه المنطقة ومعركتنا في الموازنة للحفاظ على حقوق الجيش
رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية تقرر العودة الى الاضراب المفتوح بعد نقض مجلس المندوبين قرار تعليق الاضراب
وزير التربية: سنعمل على تحقيق ما يمكن تلبيته من المطالب المشروعة لأساتذة الجامعة اللبنانية وإنقاذ العام مسؤولية الجميع
الوزير أكرم شهيب: ندعو الأساتذة إلى تجاوز الانقسام وادراك خطورة ما يترتب على ضياع العام الجامعي لأكثر من 80 ألف طالب
الجيش اللبناني: زورقان حربيان معاديان اخترقا المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة أحدهما أطلق رشقات نارية وقنابل صوتية
موريتانيا: استمرار التصويت لانتخاب رئيس للبلاد حيث يتنافس 6 مرشحين أبرزهم "محمد ولد شيخ محمد أحمد"
أفغانستان: مقتل 12 مسلحا و2 من أفراد الأمن باشتباكات اندلعت في احدى مناطق مقاطعة كابيسا شرق البلاد
سريلانكا: رئيس البلاد يمدّد حالة الطوارئ التي اتخذها اثر الاعتداءات الإرهابية خلال الاحتفال بعيد الفصح
كمبوديا: مصرع 7 عمال واصابة 21 آخرين جرّاء انهيار مبنى قيد الانشاء من 7 طبقات في مدينة سينهانوكفيل جنوب غرب البلاد
واشنطن تفرض عقوبات على 5 شركات تكنولوجية صينية في إطار الحرب التجارية المتبادلة
أميركا: مصرع 9 اشخاص جراء تحطم طائرة صغيرة لدى إقلاعها من مطار ديلينغهام إيرفيلد في جزيرة أواهو شمال ارخبيل هاواي
فرنسا: مقتل ثلاثة أشخاص واصابة آخر بجروح بالغة و27 بجروح طفيفة اثر حريق اندلع في مبنى وسط باريس
“البيت الأبيض” الاميركي: خطة “السلام” الأميركية للشرق الأوسط تشمل “استثمارات” بقيمة 50 مليار دولار (ا ف ب)
منذ 1 ساعة
22 June، 2019
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