توقيف لبناني يتقاضى أموالا من سوريين بطريقة النصب والاحتيال

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان التالي:

“بعد ورود عدة شكاوى من رعايا سوريين عن تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل اللبناني (س.ه)، من خلال ايهامهم بأن له علاقات وطيدة مع ضباط لبنانيين وسوريين يستطيع من خلالهم تأمين جوازات سفر ورخص عازل للرؤية وتسهيل مرور وخط عسكري إلى سوريا، وتسوية أوضاع إقامتهم في لبنان وإخراج معتقلين من السجون السورية، لقاء تقاضيه مبالغ مالية منهم.

ونتيجة التحريات والاستقصاءات، وبعد تحديد مكان تواجده، وبناء لإشارة القضاء المختص، تمكنت دورية تابعة للمديرية العامة لأمن الدولة من توقيفه في بلدة تعنايل- زحلة وضبط سيارة جيب نوع رانج روفر لون أسود زجاجها حاجب للرؤية (انقاض).

بناء لإشارة المحامي العام الاستئنافي في البقاع، تعمم المديرية العامة صورة الموقوف، وتدعو كل من وقع ضحيته للتوجه إلى مديرية البقاع الإقليمية- قسم الاستعلام والتحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية، أو الاتصال على الرقم 808000-08”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام