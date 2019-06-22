سلسلة اخبار محلية متفرقة..

نقضَ مجلس المندوبينَ في رابطةِ الاساتذة المتفرغينَ في الجامعةِ اللبنانية قرارَ الهيئةِ التنفيذيةِ المتعلقِ بتعليقِ الاضرابِ بعدَ تصويتِ ما يقاربُ مئةً وثلاثينَ مندوباً ، حيثُ ايدَ اكثرُ من ثلاثةٍ وثمانينَ مندوباً قرارَ النقض، وبناءً على نتيجةِ التصويتِ اعلنَ رئيسُ الرابطة يوسف ضاهر العودةَ الى الاضرابِ المفتوحِ واَنَ نَهارَ الاثنين لن يكونَ يومَ تعليمٍ في الجامعةِ اللبنانية.

_______________________________

جالَ رئيسُ المِنطقة التربوية في جبلِ لبنان جيلبر السخن على عددٍ من مراكزِ إمتحاناتِ الشهادةِ الرسمية البكالوريا في الضاحيةِ الجَنوبية لبيروت، واطَّلَعَ على سيرِ عملِ أجهزةِ الرقابةِ فيها. وقد أشارَ السخن إلى أهميةِ الإستقرارِ والإنضباطِ في خلقِ أجواءٍ هادئةٍ للطلاب، وتسييرِ أمورِ الإمتحانات. مُنوهاً بالجهودِ المبذولةِ للإلتزامِ بالقانون والنظام.

_______________________________

شيَّعَ حزب الله وجمهورُ المقاومة في بلدةِ كونين الجنوبية فقيدَ الجهاد والمقاومة القائد الحاج أحمد حسين مهنا (أبو علي مهنا)، موكبُ التشييعِ الحاشدِ انطلقَ من أمامِ منزلِ الفقيد .. وعلى وقعِ الشعاراتِ الحسينيةِ وهُتافاتِ التلبيةِ جابَ الموكبُ شوارعَ البلدةِ محمولاً على أكفِّ رفاقِ الدربِ وصولاً الى جبانتها حيثُ أقيمَت مراسمُ تكريميةٌ للفقيدِ أدت خلالَها ثلةٌ من المجاهدينَ قَسَمَ البيعة للنهجِ المقاوم . بعدها أمَّ عضوُ المجلسِ المركزي في حزبِ الل الشيخ عبد الكريم عبيد الصلاةَ على الجثمانِ الطاهرِ قبلَ أن يوارى في الثَرى.

_______________________________

في بلدةِ تولين في قضاءِ مرجعيون، أضرمَ فلسطينيٌ في العَقدِ الثالثِ من العمرِ النارَ بنفسهِ فجرَ اليومِ فأصيبَ بحروقٍ بليغةٍ جداً في نحوِ ثمانينَ بالمئةِ من جسده.

وبحَسَبِ الوكالة الوطنية للإعلام، فإنَ سببَ ما حصلَ هوَ خلافٌ عائليٌ بينَ الزوجِ وزوجتِهِ اللبنانية.

_______________________________

أطلق اتحادُ بلديّاتِ جبل عامل بالتّعاون مع بلديّة قبريخا دورةً لإعدادِ مدرّبةِ سباحة. الاتحادُ أكدَ اهتمامَه برعايةِ وتنظيمِ الأنشطةِ الرياضيةِ عامةً والنسائيةِ خاصة، في حين أكدت البلديةُ دعمَها المستمرَ لكلِ الأنشطةِ لما لها من دورٍ فعّال في رعاية الطاقات الفاعلة.

_______________________________

طقس صيفي معتدل يشهده لبنان في هذه الأيام، حتى يوم الأحد المقبل حيث يتأثر بموجة حر شديدة. وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

المصدر: قناة المنار