مسؤول سياسي صهيوني يبدي امتعاض الكيان من تراجع ترامب امام ايران – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2019 - 17:58

مسؤول سياسي صهيوني يبدي امتعاض الكيان من تراجع ترامب امام ايران

منذ 2 ساعة 22 June، 2019
حكومة العدو
عربي وإقليمي - كيان العدو

في كِيانِ العدو، أبدى مسؤول سياسي صهيوني نفوراً من تراجعِ دونالد ترامب امامَ الجمهوريةِ الاسلامية. وفي تصريحٍ لموقِعِ “المونيتور”، قالَ المسؤولُ الإسرائيلي إنَ “حقيقةَ أنَّ الولاياتِ المتحدةَ لم تردَّ على إسقاطِ الطائرةِ المسيَّرَة وعلى الهَجَماتِ على ناقلاتِ النِفطِ في الخليج، تَبُثُّ تراخيًا وتعزِّزُ ثِقَةَ الحرسِ الثوري من نفسِه. كما نَقَلَ الموقعُ عن مسؤولٍ سابقٍ في جيشِ الاحتلالِ خَشيةَ الكيان الصهيوني من احتمالِ أن يتراجَعَ ترامب عندَما تَحينُ ما سَمّاها ساعةَ الامتحانِ وأن يقطَعَ تَواصله معَ “إسرائيل” التي ستكون مضطّرةً إلى البقاءِ وحدَها مع كلِ هذهِ الجبهاتِ المشتعلةِ أمامَ إيران.

المصدر: قناة المنار

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